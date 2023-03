Davide Dini morto nell’incidente di Castelfidardo: il centauro aveva 24 anni

Il luogo dell'incidente in via Che Guevara

Allerta arancione per vento forte in Emilia Romagna: le previsioni meteo

Castelfidardo, 25 marzo 2023 – Tragica notizia questa mattina. Non ce l’ha fatta Davide Dini, il giovane 24enne di Castelfidardo coinvolto nell’incidente di ieri. Il grave schianto è avvenuto ieri mattina in via Che Guevara, nella sua città. La sua moto e un’auto si sono scontrate attorno alle 8 lungo quella strada alla periferia cittadina. Sul posto è atterrato anche Icaro per trasportarlo d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Trattato sul posto, è arrivato al nosocomio intubato. Le sue condizioni erano già critiche. Stamattina presto il decesso. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, tuttora al vaglio dei carabinieri accorsi sul posto con una pattuglia. A soccorrere il ragazzo l’ambulanza della Croce rossa e l’automedica del 118 di Loreto. La circolazione stradale è rimasta bloccata per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi necessari. La strada non è nuova a incidenti gravi.