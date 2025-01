De Matteo e Stefanenko: un nuovo set in città

In attesa che venga trasmessa la fiction ‘Alex Bravo, poliziotto a modo suo’, che dovrebbe andare in onda a fine febbraio sulle reti Mediaset, Senigallia si prepara ad ospitare un altro set, è quello di ‘A se stesso’, che vede nel cast Antonio De Matteo e Natasha Stefanenko. La produzione è di Elite Group International, con il sostegno di Marche Film Commission. Lo scorso novembre erano già state scelte le comparse per girare le riprese.

La trama è quella di Paolo, un regista di quarantacinque anni che ha raggiunto il successo con film innovativi ma ora lavora solo a commedie commerciali. Scopre di avere solo due mesi di vita a causa di una malattia e torna a Senigallia per girare uno spot. Durante il soggiorno, riflette sulla sua vita e il suo passato, incontrando persone significative come Maria, un barbone, personaggi come Don Lucio, un prete in crisi, e Leopardi, che appare come una figura immaginaria e il suo primo amore, Francesca una donna intelligente e affascinante che lavora in comune.

Attraverso questi eventi, Paolo esplora temi profondi come la mortalità, il rimpianto e il valore della vita. Inizia a rivalutare le sue priorità e a cercare una riconciliazione con il fratello Piero e con sé stesso. La sua malattia diventa una lente attraverso cui vede la sua vita in modo più chiaro, permettendogli di riscoprire l’importanza delle relazioni umane.