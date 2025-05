"Decoro del centro. Questa è la priorità"

Manuel Angeletti ha il negozio d’abbigliamento in corso Mazzini. Per lui la questione parcheggi non è prioritaria: "Il parcheggio non è il primo problema di Ancona. Non esiste città che funziona con il parcheggio facile e gratis. Come priorità io vedo il decoro del centro, assolutamente insufficiente, al pari dell’illuminazione e delle iniziative di qualità. Questi i primi tre punti da migliorare. I parcheggi sono un contorno. Sotto Natale è l’unico momento in cui questa città funziona bene, c’è caos, e i parcheggi sono tutti pieni: bisogna creare un motivo per far sì che la gente venga in centro. E bisogna soprattutto creare bellezza visiva. Il bello porta bello e il brutto porta brutto. Prima decoro e illuminazione, anche in corso Mazzini, visto che l’amministrazione comunale nel restyling del centro s’è dimenticata di noi".