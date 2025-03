Depurazione acque: 2 impianti in Brasile

Due nuove importanti installazioni Pieralisi in Brasile: l’una a servizio della depurazione civile di una metropoli, l’altra per una primaria azienda operante nel settore tessile. In entrambi i casi, con l’obiettivo di separare l’acqua da fanghi e restituirla pulita all’ambiente. L’annuncio non a caso, è stato dato il 22 marzo, che le Nazioni Unite hanno proclamato Giornata Mondiale dell’Acqua.

L’impianto Pieralisi per la disidratazione dei fanghi a servizio della depurazione civile è stato installato nella città di Belo Horizonte, 2,3 milioni di abitanti, a cura della Compagnia Mineraria di Acqua e Fognature. La scelta è ricaduta sulle macchine Pieralisi per l’efficienza dimostrata, ma anche per la condivisione dei processi di sostenibilità ambientale. L’obiettivo dell’azienda di Jesi, attraverso la propria divisione in Sud America, è infatti quello di partecipare attivamente alle azioni e ai progetti che garantiscono il trattamento di tutte le reti fognarie in Brasile entro il 2033, come previsto dagli obiettivi del governo.

La seconda fornitura Pieralisi nel paese carioca ha avuto come cliente la Têxtil RC, azienda leader nella stampa digitale per capi di abbigliamento. Entrambe le commesse hanno un valore complessivo di 2,5 milioni di euro. "Siamo impegnati a fornire soluzioni all’avanguardia e servizi di eccellenza nei settori in cui operiamo - ha commentato l’ad, Aldino Zeppelli - forti dei valori di qualità, affidabilità, innovazione e sostenibilità che fanno della Pieralisi un punto di riferimento per l’industria della separazione a livello globale".