Dionigi e "L’altro nella classicità"

Il ‘Festival del Pensiero Plurale’ di Ancona oggi propone uno degli appuntamenti più attesi dell’intero cartellone. Si tratta dell’incontro con il professor Ivano Dionigi, inserito nell’ambito della storica rassegna ‘Le Parole della Filosofia’. Questo pomeriggio, alle ore 18, Dionigi salirà sul palcoscenico del Teatro Sperimentale per tenere una conferenza sul tema ‘L’altro nella classicità’.

Questo incontro con uno dei più grandi umanisti italiani sarà presentato dal professore Antonio Luccarini, direttore artistico del festival filosofico, una manifestazione consolidata con i suoi ventotto anni di attività nel capoluogo. Il professor Dionigi guiderà il pubblico in un viaggio nel pensiero antico per scoprire come i Greci e i Romani hanno pensato l’altro: il diverso, lo straniero, il nemico, il prossimo. Una lezione che parla al presente, per ricordarci che la filosofia classica non è il passato, ma la chiave per comprendere il nostro futuro.

L’ingresso allo Sperimentale come sempre è gratuito, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite. I posti sono limitati. Ivano Dionigi è professore emerito di Lingua e Letteratura latina, fondatore e direttore del Centro studi "La permanenza del classico" dell’Università di Bologna, di cui è stato Magnifico Rettore dal 2009 al 2015. Già Presidente della Pontificia Accademia di Latinità per nomina prima di Papa Benedetto XVI e poi di Papa Francesco, è ora Consultore del Pontificio Consiglio della Cultura e dell’Educazione, Presidente di Garanzia del Centro Internazionale di Studi Umanistici "Umberto Eco" e del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea.

La sua ricerca si è orientata su versanti molteplici: latino e greco, pagano e cristiano, classico e umanistico, antico e moderno. Le ricerche più recenti lo vedono impegnato nello studio della fortuna dei classici e del rapporto fra discipline umanistiche e scienze esatte. I suo autori d’elezione sono Lucrezio e Seneca. Tra i suoi libri più recenti si segnalano ‘Il presente non basta. La lezione del latino’ (Mondadori 2016); ‘Quando la vita ti viene a trovare. Lucrezio, Seneca e noi’ (Laterza 2018); ‘Osa sapere. Contro la paura e l’ignoranza’ (Solferino 2019); ‘Parole che allungano la vita. Pensieri per il nostro tempo’ (Raffaello Cortina 2020); ‘Segui il tuo demone. Quattro precetti più uno’ (Laterza 2020); ‘L’apocalisse di Lucrezio. Politica, religione, amore’ (Raffaello Cortina 2023); ‘Magister. La scuola la fanno i maestri, non i ministri’ (Laterza 2025).