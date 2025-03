Diritti delle donne, alla Case delle Culture: "Libere di Cantare"

Un’occasione di riflessione e ‘resistenza’ in occasione della recente Giornata internazionale dei diritti della donna. E’ l’appuntamento che propongono questa sera (ore 20.30, ingresso gratuito) la Casa delle Culture e l’associazione Terzavia, che invitano a partecipare all’evento intitolato ‘Libere di Cantare’. E’ prevista la proiezione del documentario ‘The female voice of Iran’, che racconta la lotta delle donne iraniane per il diritto di cantare, un diritto negato e ostacolato dal regime. Attraverso le loro voci, il film sensibilizza il pubblico su una battaglia culturale e politica che parla di libertà, autodeterminazione e resistenza. Dopo la proiezione è in programma uno spazio di discussione in cui si potranno condividere pensieri e si potrà approfondire il tema della libertà di espressione femminile nel mondo.