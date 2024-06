Dolori al petto, sindaco in ospedale: "Tornerò presto. Più pronto di prima"

"Tornerò presto, amici, tra queste mura, ma soprattutto in mezzo a voi. Vi chiedo solo qualche giorno di pazienza e sarò più pronto di prima. Grazie davvero a tutti". Le mura di cui parla Daniele Silvetti, sindaco di Ancona, sono quelle del corridoio del secondo piano a Palazzo del Popolo che porta alla sua stanza con vista sul viale della Vittoria. Il primo cittadino ha pubblicato il breve post, corredato appunto dalla foto del corridoio, ieri pomeriggio attorno alle 14 (alle 16 erano oltre 600 i ‘like’ e quasi 250 tra messaggi e condivisioni) per tranquillizzare tutta la città sulle sue condizioni di salute dopo la crisi cardiaca che lo ha sorpreso nel tardo pomeriggio di mercoledì. Un’ansia condivisa da tutta la popolazione anconetana e all’interno del consiglio comunale dove ieri mattina tutti, da destra e da sinistra, hanno voluto tributare un pensiero al sindaco. Lui doveva essere proprio al centro dello scranno più alto per i lavori consiliari, in particolare per rispondere ad alcune interrogazioni urgenti molto delicate. In realtà, una volta scongiurato il peggio, i medici di Torrette hanno preferito scegliere la strada della prudenza. È stato lui stesso a comunicarci ieri che almeno la notte scorsa l’avrebbe trascorsa in ospedale, nel reparto di cardiologia del Lancisi. A confermarlo il dottor Tommaso Piva della cardiologia del Lancisi: "Il sindaco resterà in osservazione in reparto questa notte (la notte scorsa, ndr.). Le condizioni del paziente sono buone. Il suo comportamento è stato il più appropriato, ha fatto ciò che qualsiasi cittadino dovrebbe fare davanti a segnali di questo genere chiamando i soccorsi L’importanza della prevenzione in materia di malattie cardiache. Meglio una valutazione in più che aumentare i fattori di rischio. Nel caso del paziente in questione non ci sono preoccupazioni quindi adesso. No, nessun intervento chirurgico, probabilmente, se i controlli lo confermeranno, domani (oggi, ndr.) lo dimettiamo". Dolore al petto e senso di soffocamento: sono gli effetti della crisi cardiaca che ha interessato il sindaco Silvetti che dopo essere passato per il pronto soccorso di Torrette è finito in cardiologia. Il personale del reparto del Lancisi lo ha sottoposto a una coronarografia e ad altri accertamenti che avrebbero escluso conseguenze più gravi. Una crisi su cui ha senza dubbio avuto un impatto lo stress accumulato dal primo cittadino dorico nelle ultime settimane a causa di una serie di vicende, a partire dalle sorti dell’U.S. Ancona fino all’acceso vertice in Regione col governatore Acquaroli e al coordinatore del PIA II Floriano Bonifazi. Ieri da Palazzo del Popolo è stata diramata una nota: "Le condizioni di salute del sindaco, Daniele Silvetti, sono buone e confortanti dopo una serie di accertamenti già calendarizzati. Continuerà a seguire le questioni più impellenti, tra cui l’Ancona Calcio".