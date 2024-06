Droga nei barattoli del miele. Scatta l’arresto per un 46enne

Lo fermano per un controllo mentre è al volante della sua auto e lo trovano con quattro spinelli. Perquisita l’abitazione c’era altra droga, 326 grammi tra hashish e marijuana. È scattato l’arresto per un 46enne italiano. L’uomo è stato fermato giovedì pomeriggio lungo la Flaminia dai carabinieri del Norm, della Compagnia di Ancona, nel corso di un servizio di controllo del territorio. Era piuttosto agitato così i carabinieri hanno controllato bene la sua vettura. Nell’auto aveva quattro sigarette artigianali contenenti marijuana. Ha ammesso che erano le sue. A seguito di un successivo controllo più approfondito nella sua abitazione, i militari hanno trovato ulteriore sostanza stupefacente suddivisa in diversi barattoli di miele, due bilancini di precisione, alcuni grinder e coltelli intrisi di droga e del materiale da confezionamento. In tutto più di tre etti di droga. L’uomo è stato portato al comando e arrestato. Ieri ha poi patteggiato la pena. Dopo la convalida è stato rimesso in libertà.