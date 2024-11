Due espulsi e 5 gol. Paponi mette il sigillo

castelfidardo

4

civitanovese

1

: Elezaj; Castorina (30’ st Morganti), Imbriola, Pierantozzi, Bucari; Costanzi, Miotto (21’ st Baldini), Guella; Carano (23’ st Caprari), Paponi, Nanapere (10’ st Ausili). Panchina: Manganelli, Garbattini, Fossi, Graciotti Lu., Braconi. All. Giuliodori.

CIVITANOVESE: Doello; Rizzo (14’ st Cosignani), Ruggeri (25’ st Visciano), Passalacqua, Valentin; Giandomenico (14’ st Buonavoglia), Domizi, Macarof, Pierfederici; Arias (25’ pt Diop), Spagna (25’ st Bevilacqua). Panchina: Renzi, Capace, Toccafondi, Vesprini. All. Alfonsi.

Arbitro: Morello di Tivoli. Reti: 38’ pt Paponi, 41’ pt Carano, 37’ st Bevilacqua, 43’ st Baldini, 49’ st Pierantozzi. Note: espulsi al 17’ pt Passalacqua per fallo su chiara occasione da gol e al 40’ st Costanzi per doppia ammonizione. Ammoniti Diop, Paponi, Ausili. Spettatori 200 circa.

Il Castelfidardo vola. Dopo la vittoria in trasferta contro la Recanatese in campionato con tre gol segnati domenica al Tubaldi, la squadra biancoverde rifila un poker di reti alla Civitanovese, ieri, in Coppa Italia. Al Mancini festeggia il Castelfidardo il passaggio del turno nel match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia di D. Una partita messa in discesa dai fidardensi già nel primo tempo, con un uno-due siglato dai biancoverdi nel finale di tempo. Facilitato anche dall’espulsione di Passalacqua al 17’. Il difensore ospite atterra Nanapere lanciato verso la porta avversaria: l’arbitro estrae il cartellino rosso e manda anzitempo il giocatore negli spogliatoi. Le due squadre creano occasioni, ma il gol arriva solo al 38’. Dopo un’azione insistita Paponi stacca di testa sbloccando la sfida. Il Castelfidardo piazza un uno-due micidiale, perché dopo 3’ è Carano, servito da Nanapere, a tu per tu con Doello a insaccare il 2-0 per i biancoverdi, punteggio con cui si chiude il primo tempo. E a inizio ripresa la formazione di Giuliodori potrebbe anche triplicare viste le tre palle gol create nel giro di cinque minuti. Al quarto d’ora Ausili trova la rete, ma l’arbitro annulla per fallo sul portiere. La Civitanovese potrebbe riaprire la sfida con Valentin, ma è il palo a impedirlo (nel finale lo stesso Valentin centrerà anche una traversa). Lo fa al minuto 37’ con Bevilacqua che trova il diagonale vincente beffando Elezaj. Tre minuti dopo rimane in dieci anche il Castelfidardo: Costanzi già ammonito rimedia il secondo giallo, ma i fidardensi, come nel primo tempo, piazzano un altro uno due micidiale, con un tiro di Baldini e un colpo di testa di Pierantozzi a fissare il punteggio sul 4-1 finale.