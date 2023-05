Due minorenni fermati con un un chilo di hashish e soldi contanti

Spacciatori di droga già in giovanissima età. Due minorenni sono stati trovati dalla polizia con oltre un chilogrammo di hashish e più di 4mila euro di denaro in contante. Protagonisti un 17enne e una 16enne che sono stati arrestati. Il ragazzo è finito nel carcere minorile, la ragazza in una comunità. L’operazione, resa nota solo ora, risale ad alcuni giorni fa e i due presunti pusher hanno affrontato già l’udienza di convalida. Una volante della polizia li aveva notati prima a Posatora, lui era alla fermata di un bus, poi al parco del quartiere dove il ragazzo si era inoltrato ed era stato raggiunto dalla 16enne. Per capire cosa stavano facendo erano arrivate altre pattuglie e alcuni agenti si erano messi in punti alti per osservare meglio i loro movimenti. I due ragazzi inizialmente si sono allontanati subito tanto che lui era corso via lungo la strada e lei in direzione opposta. La 16enne è stata controllata e poi lasciata andare. Poco dopo i due si sono rivisti in un posto appartato del parco e si sono scambiati qualcosa. Dopo lo scambio hanno preso strade diverse, in direzione però del Piano. In piazza Ugo Bassi la polizia li ha rivisti di nuovo insieme e quel punto ha deciso di controllare anche il giovane. Mentre il 17enne cercava di distrarre gli agenti, con fare aggressivo, attirando quindi l’attenzione su di lui, la 16enne ha cercato di allontanarsi verso la pensilina ma i poliziotti l’hanno bloccata anche perché teneva qualcosa sotto il giubbetto. Spontaneamente ha consegnato 12 panetti e mezzo di hashish che aveva con sé, pari ad un chilo e 164 grammi di droga, e anche un borsello tenuto a tracolla con dentro 4.356 euro in banconote di piccolo taglio. Nel borsello c’era anche un bilancino di precisione funzionante. I due giovanissimi sono stati portati in questura e affidati ad un genitore, come prevede la normativa. Il pm del tribunale minorile ha chiesto per loro la misura cautelare concessa poi in sede di convalida dal tribunale.

ma. ver.