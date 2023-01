Duello rusticano e urla tra le casette di Natale

Hanno dato spettacolo in mezzo alla folla dei mercatini natalizi. Ma la gente che ieri, attorno alle 15 osservava da vicino la scena, non si è affatto divertita. Anzi, molti si sono spaventati quando una delle due donne ha estratto dalla tasca del giubbotto un coltello da cucina vibrandolo davanti al volto della contendente: "Se ti avvicini ti ammazzo". Entrambe urlavano e si dimenavano come se fossero in preda a un attacco isterico. In realtà era stato l’alcol la causa di tutto. Tutte e due evidentemente su di giri, avevano iniziano a discutere animatamente in piazza Pertini per poi rincorrersi verso piazza Cavour. Le due donne, sulla cinquantina, hanno attraversato via Palestro, ricorrendosi e urlando davanti ai bar e in mezzo alla gente. Poi hanno finito la loro corsa in piazza Cavour, in mezzo alla casette di Natale affollate di persone che in questo periodo di festività ne approfittano per fare una passeggiate e per delle compere.

Qui è stato sfiorato il duello rusticano. Una pattuglia dei carabinieri del radiomobile che si trovava in zona è prontamente intervenuta per placare gli animi delle due donne. La gazzella è stata presto raggiunta da un secondo equipaggio per dare man forte ai colleghi.

Le due contendenti sono state separate e alla fine non ci sono state persone ferite.

La donna che ha impugnato il coltello sarà denunciata per possesso ingiustificato d’arma. La lama è stata acquisita dai carabinieri. Le due donne sono state ascoltate a lungo dai carabinieri per capire i motivi della loro lite. Sull sfondo resta uno scenario abbastanza preoccupante. Nonostante il clima festivo e pacioso, ci sono sacche di degrado nel centro cittadino che continuano a spuntare a più riprese. Piazza Pertini rappresenta senza dubbio l’epicentro di quello che senza dubbio è un problema. In alcune ore del giorno e soprattutto della notte, la piazza si trasforma in un ritrovo di persone poco raccomandabili e dedite all’abuso di alcol e anche di altre sostanze. I risultati degli eccessi sono ben visibili alle prime luci del mattino. La zona è costantemente controllata dai carabinieri e dalla polizia. E proprio grazie alle assidue ispezioni si riesce a evitare problemi più gravi. Il rischio è anche il coinvolgimento in azioni delittuose di ragazzi minorenni.

Non sono da escludere ulteriori provvedimenti nei confronti delle due donne.