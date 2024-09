E’ arrivato il "Farfisa Day". Omaggio ai Pink Floyd

E’ dedicato ai mitici Pink Floyd il ‘Farfisa day’ di Castelfidardo, che a dispetto del nome si svolgerà nell’arco di due giornate. Si inizia oggi (ore 17) nel salone degli stemmi del Comune, dove il Maestro Marcello Colò presenterà il sintetizzatore Farfisa Soundmaker. Alle ore 18 sarà inaugurata la mostra di strumenti storici Farfisa nell’Auditorium San Francesco. Domani (ore 10) Marcello Colò presenterà l’organo Farfisa Compact duo costruito nel 1966 e abbinato al Binson Echorec II, utilizzato da Richard Wright, tastierista dei Pink Floyd. A seguire (ore 11) visita alla prestigiosa fabbrica di fisarmoniche Scandalli. Nel pomeriggio (ore 16) visita guidata alla mostra di strumenti storici Farfisa, al Museo della fisarmonica e alla fisarmonica gigante.

Gran finale al Teatro Astra (ore 18) con il concerto-tributo ai Pink Floyd dei FiorOscuro. La band è composta da Andrea Luciani (chitarra elettrica e acustica), Claudio Bonifazi (basso), Giuseppe Principi (sax), Maurizio Marzetti (chitarra elettrica, acustica e voce), Massimo Mancinelli (tastiere e voce), Paolo Palieri (batteria), Stefano Torresi (voce e chitarra), Valentina Guardabassi e Roberta Bernabei (voci). Saranno eseguiti brani celebri da capolavori come "The Dark Side of The Moon", "Wish You Were Here", "Animals" e "The Wall" - con maniacale fedeltà nello studio dei suoni e della tecnica espressiva.