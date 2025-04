E’ già tempo di movida e il lungomare si anima

Spiaggia di velluto, esplode la movida al calar del sole, presi d’assalto gli chalet dove si fa festa all’ora dell’aperitivo. Le nuove regole per l’estate 2025 anticipano il divertimento: la somministrazione di alimenti e bevande è consentita dalle 7 alle 21,30, ma sono previste alcune giornate in deroga come il 21 giugno, il 5 luglio, il 14 e il 23 agosto, saranno le serate in cui gli stabilimenti balneari potranno restare aperti fino alle 3 di notte.

Altre deroghe sono previste per il 28 giugno, il 26 luglio, il 9 agosto, il 19 agosto e altre tre serate a scelta con apertura consentita fino a mezzanotte, ma previa comunicazione al Suap.

La stretta era nell’aria già da alcuni mesi, quando ai balneari era stato comunicato che, senza la licenza per il pubblico intrattenimento non si sarebbero potute organizzare serate danzanti, a differenza degli anni scorsi quando dopo le 22 alcuni stabilimenti balneari venivano trasformati in una discoteca a cielo aperto.

Da quest’anno "gli stabilimenti balneari possono svolgere piccoli trattenimenti musicali, purché i locali e/o spazi rimangano identici, cioè senza trasformazioni logistiche".

"Non debbono esservi allestimenti specifici, quali pedane o palchi, sistemazione a platea delle sedie; lo stabilimento non deve essere destinato, in tutto o in parte, ad esclusivo o prevalente uso di spettacolo o intrattenimento. Non deve esserci pagamento all’ingresso, maggiorazione del prezzo della consumazione, pubblicità" si legge nell’ordinanza.

Divertimento anticipato, musica e cocktail dalle 17 nella gran parte degli chalet che hanno registrato il tutto esaurito nel week-end di Pasqua.

Un trend che proseguirà per tutta la stagione dove i bar degli stabilimenti dal tardo pomeriggio si trasformeranno in vere e proprie location dove sorseggiare un cocktail al tramonto.

Restrizioni che vedono coinvolti non solo gli chalet, ma anche alcuni locali sulla spiaggia dove non ci si potrà più alzare dal tavolo per mettersi a ballare. Nuovi orari che cambiano anche le turnazioni degli stagionali di bar e ristoranti, ma soprattutto dei tanti che lavorano negli chalet dove il picco del personale si avrà dalle 17 alle 22 e non più dopo cena durante le feste.

Non mancherà la possibilità di divertirsi fino a tarda notte, perché ci sono già degli chalet che hanno avviato le pratiche per richiedere la licenza di pubblico intrattenimento.