E’ morto a 92 anni. Alberto Paolini

La comunità di Jesi è profondamente addolorata per la scomparsa di Alberto Paolini. Si è spento venerdì, all’età di 92 anni. Un grande "amico" di Radio Senza Muri, la web radio che a livello promuove i temi della salute mentale. La storia di Paolini, infatti, è stata quella di uomo che, dopo un’infanzia difficile complice l’indigenza della famiglia, la successiva perdita dei genitori, gli affidi e l’orfanotrofio, fu costretto a vivere per ben 42 anni in un manicomio di Roma (Roma, la sua città natale), pur senza una vera e propria diagnosi, dal quale uscì soltanto nei primi anni Novanta. Si è affidato alla scrittura per rinascere ed ha raccontato, in tanti incontri pubblici compresi quelli con gli studenti delle scuole, il suo vissuto complesso, che lo ha portato a pubblicare un libro ‘Avevo solo le mie tasche. Manoscritti dal manicomio’ nel 2016. In un pensiero commovente, Radio Senza Muri ha ricordato che "quella di Alberto è solo una delle tante storie di repressione psichiatrica, dogmi che ancora oggi tornano in auge seppur mascherati da termini di grande impatto mediatico. Alberto ci ha lasciato, ci resta la sua grande e preziosa testimonianza".