E’ morto Giancarlo Micci fondatore de "La Pitria"

Paese in lutto, si è spento Giancarlo Micci. Aveva 83 anni. Per oltre trenta anni ha lavorato a Moie di Maiolati Spontini presso la nota Azienda di frizioni per auto "Borg & Beck" facendosi apprezzare per la grande professionalità e il costante impegno lavorativo. Andato in pensione dedicava gran parte del proprio tempo alla ricerca di storie popolari che poi narrava accompagnato dall’inseparabile fisarmonica. Aveva dato vita al noto Gruppo Folk "La Pitria" che si esibiva in molti Comuni marchigiani in occasione di Feste Popolari. Durante le esibizioni il suo buonumore e le sue rielaborazioni di storie di campagna erano motivo di attrattiva e di applausi a scena aperta da parte del folto pubblico presente. Altra sua passione era la coltura giornaliera di un orticello a Serra de’ Conti dove curava verdure di ogni tipo alternando il tutto a qualche stornellata. A riscuotere successo erano anche le sue esibizioni a Serra de’ Conti in occasione della " Pasquella ad Uso delle Suore " e della Festa della Cicerchia. La camera ardente sarà allestita a Serra de’ Conti presso la " Casa del Commiato " dei Fratelli Giorgi in via Oreste Merli,12/A dalle ore 10 di sabato 2 marzo. Le onoranze funebri si svolgeranno alle ore 9 di domenica 3 marzo presso la Chiesa Parrocchiale.