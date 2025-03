"Easy", a tu per tu con regista e attore

Una serata imperdibile per gli amanti del cinema d’autore alla multisala Movieland di Ancona, in via Montebello. E’ quella di sabato (ore 20), giorno scelto per l’evento speciale ‘A Night With’, dedicato al film ‘Easy - Un viaggio facile facile’. Dopo la proiezione della pellicola, infatti, il pubblico avrà l’opportunità di partecipare a un esclusivo incontro con il regista Andrea Magnani e con l’attore protagonista Nicola Nocella, i quali racconteranno retroscena, curiosità e il percorso creativo che si cela dietro questo apprezzato lungometraggio.

L’evento rappresenta quindi un’opportunità unica per dialogare direttamente con gli autori e approfondire il significato del film attraverso le loro esperienze. "Easy" è un road movie originale e toccante, che racconta la storia di Isidoro, un ex pilota sovrappeso che riceve un incarico insolito: trasportare una bara dall’Italia all’Ucraina. Un viaggio che diventa una sorprendente avventura tra umorismo e poesia.

Il protagonista è un uomo che vive con la madre trascorrendo le sue giornate tra la televisione, i videogiochi e il cibo, in uno stato di depressione cronica. Un giorno, l’astuto fratello Filo, imprenditore edile, gli chiede un favore: deve trasportare una bara con il corpo di un muratore ucraino morto in un suo cantiere fino al confine con l’Ungheria.

Filo sceglie proprio suo fratello, perché pensa che sia l’unico a poter guidare il carro funebre abbastanza velocemente da far giungere la salma in patria prima che possano essere svolte indagini atte a incriminarlo. Easy inizia così il suo viaggio, costellato di disavventure dovute principalmente all’intontimento causatogli dagli psicofarmaci che assume.

A un certo punto, sfidato da una macchina sportiva, si lancia in una gara di velocità, riprovando l’ebbrezza della corsa. Vince, ma perde la strada che il navigatore satellitare gli stava mostrando. Mentre telefona a Filo per chiedere aiuto, dei ladri gli rubano il carro funebre contenente documenti, soldi e farmaci, lasciandogli soltanto la bara...

L’evento di sabato era stato annunciato tempo fa al Carlino dal gestore del Movieland, il regista Saverio Smeriglio. Promessa mantenuta. Nocella, tra l’altro, è tra i protagonisti del film ‘Lo chiamava Rock and Roll’, che Smeriglio ha girato ad Ancona e dintorni. I posti per partecipare alla serata sono limitati, per cui si consiglia la prenotazione telefonando al 0717929303. Per informazioni: www.movielandcinema.it.

