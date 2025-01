Eccellenza, l’Osimana per rialzarsi. Fabriano Cerreto e Portuali in casa

"Rialziamoci". Il post sui canali social ufficiali dell’Osimana rivolto a Patrizi & C. che cercheranno di evitare il tris negativo dopo i ko contro Matelica e Sangiustese Vp. Osimana-Tolentino si giocherà al Diana a porte chiuse (prevista la diretta su https://www.youtube.com/@usdosimana1922): mancherà lo spettacolo del gemellaggio tra le due tifoserie. Labriola non potrà contare sulla rosa al completo. Il Fabriano Cerreto dopo il blitz di Matelica cercherà di tornare al successo in casa contro il Montefano per cercare anche l’aggancio in classifica. Anche i Portuali Ancona in casa, stavolta al Paolinelli di via Schiavoni, per la seconda partita di fila interna dopo quella persa a metà settimana nel recupero contro la Sangiustese. Per i ragazzi di Ceccarelli l’obbligo di muovere la classifica anche se davanti si troveranno un cliente come l’Urbino. Eccellenza, terza giornata di ritorno. Oggi (ore 15): Alma Juventus Fano-Montegranaro (ore 14:30), Chiesanuova-Matelica, Fabriano Cerreto-Montefano, K-Sport Montecchio Gallo-Urbania, Maceratese-Atletico Mariner, Monturano-Sangiustese (ore 14:30), Osimana-Tolentino, Portuali Ancona-Urbino. Classifica: Maceratese 38; Montecchio e Chiesanuova 35; Tolentino 29; Urbino 28; Sangiustese Vp e Urbania 27; Osimana 26; Montegranaro 25; Matelica e Montefano 21; Fabriano Cerreto 18; Monturano 17; Portuali 15; A.Mariner 10; A.J.Fano 3. Prossimo turno: A.Mariner-Monturano, Urbino-Osimana, Matelica-Portuali, Montefano-Montecchio, Montegranaro-Maceratese, Sangiustese-Chiesanuova, Tolentino-Fabriano Cerreto, Urbania-Alma Juventus Fano.