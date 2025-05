Ecco i contributi per il commercio: 1.500 euro a chi apre in centro

Contributi a fondo perduto di 1.500 euro per i negozi aperti al centro di Falconara o Castelferretti. E nel caso di fondi residui ne saranno riconosciuti mille per chi, invece, alzerà la saracinesca in altre zone della città. È la misura prevista dal Comune per sostenere l’avvio di nuove attività commerciali e artigianali, annunciando che il bando verrà pubblicato il primo luglio. La misura si rivolge agli imprenditori che hanno aperto o apriranno nuovi negozi dal primo gennaio al 31 dicembre 2025.

"L’erogazione di contributi alle nuove attività – spiega l’assessore al Commercio Ilenia Orologio – rientra nel programma complessivo cui il Comune sta lavorando per rilanciare il commercio e per intercettare l’interesse di futuri negozianti interessati a investire nel territorio. In questo programma rientra anche il ciclo di incontri partito a inizio aprile e rivolto a commercianti, artigiani e persone interessate ad avviare un’attività commerciale e artigianale anche come sbocco professionale".

Gli incontri, che si concluderanno il 13 maggio, hanno riguardato tutti gli aspetti legati alla apertura e alla conduzione di un’attività commerciale o artigianale, da quelli fiscali a quelli previdenziali, dal risparmio energetico alla sicurezza.

Gli ultimi due appuntamenti, martedì 6 e martedì 13 maggio, dalle 14 alle 16 al Centro Pergoli, riguarderanno rispettivamente il marketing e l’utilizzo dei social network per promuovere l’attività.

Sempre nell’ottica di favorire il commercio, Orologio invita gli imprenditori a cogliere le opportunità offerte dai bandi pubblicati dalla Regione Marche, due in particolare: il primo mette a disposizione contributi alle attività di bar e somministrazione di alimenti e bevande per rinnovare le attrezzature, il secondo offre un supporto per gli investimenti nella sicurezza. Il primo mette a disposizione 800mila euro per le micro, piccole e medie imprese il cui volume d’affari non sia superiore a 2 milioni, in scadenza il 9 giugno: sono ammesse a contributo le spese sostenute da gennaio 2024 per acquistare apparecchiature high tech e quelle per ristrutturazione o manutenzione straordinaria.

Con il secondo, la Regione mette a disposizione 66mila euro per sostenere le spese sostenute per sistemi di sicurezza contro la microcriminalità. In questo caso il bando è rivolto a un ventaglio molto più ampio di attività e le domande vanno presentate entro il 14 luglio.