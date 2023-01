Ecco i primi nati: due bimbe e un maschietto

Si chiama Amelia, pesa 3kg 950 grammi ed è la prima nata del 2023 all’ospedale di Senigallia. È venuta alla luce alle 19,36 del primo gennaio, lei e la mamma Cinzia Lanciotti stanno bene. Vicino a loro il papà Stefano Morganti. La signora Cinzia è stata assistita durante la gravidanza da una professionista in servizio al ‘Principe di Piemonte’, dove, nonostante la distanza, ha deciso di far nascere la sua piccola. Nel primo pomeriggio di ieri, non c’erano parti in vista nel reparto di ostetricia e ginecologia, ma nel tardo pomeriggio, è arrivata Amalia, seguita da altre nascite nella giornata di ieri. Nella tarda mattinata del 31 dicembre è nata Elena, figlia di Iolanda Iezzi e Cristian Santarelli, entrambi di Ancona. Dopo di lei, alle 13,46 è nato Liam figlio di Vilma e Bruno Xhajsa, entrambi residenti a Mondolfo e già genitori di due figli. L’Ospedale di Senigallia si riconferma un punto nascite importante per la Regione, dove in molti, anche da fuori città decidono di partorire.