Ecco i salumi di carne senza antibiotici

Oltre 11mila decessi all’anno in Italia sono imputabili all’uso non corretto degli antibiotici. Anche un impiego non responsabile nella filiera alimentare contribuisce ad aggravare il problema. A dirlo è il Salumificio Riva di Molteno, tramite l’amministratore delegato Giuseppe Riva (in foto). Una realtà che dal 2017 combatte la minaccia dell’antibiotico resistenza. Ha presentato le sue iniziative alla fiera Marca di Bologna. E lo fa appoggiandosi in Italia, per le linee avicole, anche a una realtà del Cesenate, Amadori, che ha allevamenti di polli e tacchini senza l’uso di antibiotici fin dalla nascita. Ma l’azienda lombarda ora in questa battaglia ha al suo fianco pure la grande distribuzione, con catene di supermercati come Crai, MD e VéGé. Il riconoscimento è arrivato anche dalla sponda sanitaria, con Simone Ambretti, dirigente medico responsabile struttura semplice batteriologia al Policlinico Sant’Orsola di Bologna, che apprezza questo lavoro. Dice l’ad Riva: "Noi proponiamo una linea di prodotti antibiotic free che spazia dal prosciutto cotto alta qualità a prodotti avicoli. Per i prossimi anni insisteremo a conferma dell’impegno che abbiamo intrapreso per una filiera produttiva sempre più responsabile".