Ecco il collegamento tra statale e porto

Anas ha consegnato ieri alle imprese appaltatrici le attività di progettazione esecutiva, monitoraggio ambientale ed esecuzione dei lavori per la costruzione del nuovo collegamento stradale tra la SS16 Adriatica e il porto di Ancona, il cosiddetto Ultimo Miglio, opera attesa da oltre 30 anni "non solo dal capoluogo regionale, ma da tutte le Marche" ha detto il presidente della Regione Acquaroli. L’opera è considerata di rilevanza strategica nazionale e per questo affidata dal Governo a un commissario straordinario. "La realizzazione di questo nuovo collegamento, prosecuzione del raddoppio della Statale16, offre una prospettiva nuova alla città di Ancona e a tutta la regione. Completa e unisce quelle che sono le nostre grandi infrastrutture rappresentate da porto, interporto e aeroporto", ha concluso Acquaroli.