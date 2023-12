Ecco il libro sulle ’battistangole’

Sarà presentato stasera, alle 21, al teatro La Nuova Fenice di Osimo il libro ´Quando suonano le battistangole´, scritto da Donato Andreucci e Maria Laura Bevilacqua (traduzione di Maria Grazia Falaschi). Oltre ai saluti istituzionali da parte del sindaco, Simone Pugnaloni, la serata prevede la proiezione di un filmato recitato e musicato contenente le fotografie tratte dal volume. Il tutto sarà impreziosito dalla chitarra di Massimo Agostinelli, dal violinista Aurelio Venanzio e dal mezzosoprano Anastasia Pirogova. ll suono misterioso delle battistangole risuona da secoli ogni venerdì santo precedendo lo snodarsi della Processione del Cristo Morto per le vie di Osimo. Fede, storia e tradizione diventano narrazione e immagine in un libro fotografico che, concepito e maturato nel 2023, scopre per la prima volta tutto ciò che accade dietro le quinte.