Ecco la lezione sul Karakorum del prof Palego

Nuovo appuntamento con il LabStoria domani alle 15 alla biblioteca Sassi. Si tratta del sedicesimo incontro del progetto "Un’ora di storia locale con LabStoria". Interverrà Elio Palego, che parlerà del tema: "Karakorum, una tragica storia dei nostri giorni!" Elio Palego (1950), fabrianese, è laureato in medicina e chirurgia all’Università di Perugia. Si è specializzato in pronto soccorso e chirurgia d’urgenza all’università di Chieti, poi in ecografia clinica all’Università di Bologna. Per sedici anni è stato direttore del pronto soccorso e della medicina d’urgenza dell’ospedale Engles Profili di Fabriano, e direttore del dipartimento d’emergenza dell’Area Vasta. Nominato direttore sanitario Avis per alcuni anni, è stato anche consulente della pretura in materia di tossicodipendenza negli anni bui di questo fenomeno in città. È stato per due volte nell’India himalayana (Ladak e Sikkim), quindi in Tanzania per salire sul Kilimangiaro e in Marocco sull’Atlante. Ciclista amatore, tennista non disprezzabile, amante dei viaggi, ha girato il mondo. Oltre al piccolo libro sulla spedizione in Karakorum, ne ha scritto un altro dedicato al trekking nel Nepal.