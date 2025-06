Ecco la "Marche Design Week": una sfilata speciale degli studenti

Ha avuto come speciale scenario la Mole Vanvitelliana di Ancona il primo appuntamento di "Marche Design Week". Protagonisti, sabato, sono stati gli studenti di quattro istituti superiori delle Marche, che hanno seguito il concept ispirato alla Beat Generation e al Bloomsbury Group, proposto dal professor Paolo Monina (art director) e coordinato nel progetto esecutivo dalla prof Giovanna Sapio, storica del design. Una giornata intensa, organizzata da Artium Universitas CNIPA Aps, carica di vibranti emozioni grazie agli ottimi risultati nello studio, ricerca e progettazione di capi di abbigliamento e accessori realizzati dagli studenti dei corsi di design e fashion del Polo Tecnico IIS Corinaldesi - Padovano di Senigallia, guidati dai docenti Cinzia Proietta, Alessandra Bertocchi, Caterina Panicchi, Alessandra Ansuini e Hans Kruger Goffi, e di quelli dell’Istituto Leopardi - Frau di Sarnano e Tolentino, guidati dalle docenti Nadia Guardati e Celestina Crosa. Gli studenti delI’IIs Nautico Elia Volterra di Ancona, guidati dai docenti Fucili e Andrea Capeci hanno animato la scena della Mole con una performance al Mandracchio. Affascinante la vista, con la barca di canotaggio, gli allievi in divisa e le evoluzioni della loro barca a vela. Gli studenti in alta uniforme hanno poi, realizzato il picchetto d’onore sul red carpet esibendo i loro remi. La sfilata è stata arricchita da letture scelte della professoressa Beatrice Maltempi, esperta di reading. Nella sala didattica è seguito un panel sul tema ‘Il fashion: tradizione e innovazione nella produzione industriale e artigianale delle Marche’. La professoressa Sapio ha animato la conversazione degli illustri ospiti: Valerio Temperini, docente di Economia e marketing della Politecnica delle Marche, Chiara Fratoni, interior designer esperta del colore, Mario Cesetti, shoes e accessorie designer, Sirio Burini, storico e fashion designer, Paolo Monina photofashion designer, e Andrea Capeci, designer navale. A coronare la giornata sono state l’esposizione digitale di progetti degli studenti sugli step evolutivi dello studio e del progetto di personali collezioni di design, sotto la guida del professor Hans Kruger Goffi, e la mostra di prodotti di designer famosi, come Ettore Sottsass e Enzo Mari.