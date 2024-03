Ecco la "Vendetta delle Muse". Sul palco sale Serena Dandini

Penultimo appuntamento con il "Rivela Festival - Scoprire è il miglior modo per evolvere". Questa sera (ore 21.15) al Teatro la Nuova Fenice di Osimo protagonista sarà Serena Dandini con "La Vendetta delle Muse". La popolare presentatrice e scrittrice parlerà del suo libro, nato dalla convinzione che "le muse sono necessarie". Ma non le muse come ‘oggetti’, magari meravigliosi, bensì come soggetti. Figure ‘forti’, come Marianne Faithfull, colei che l’autrice voleva essere da adolescente. Partendo spesso dalla sua vita e dalle sue esperienze, alternando epica e ironia, Dandini collega donne come la Faithfull e la sua infinita capacità di resistere ad Anita Garibaldi e le sue imprese guerriere; Colette, che si riappropriò dei frutti del suo ingegno, sottratti dal marito, a Sophie Germain.