Ecco l’Ancona Popolare "Simonella in vantaggio"

Impiegati, casalinghe, medici, infermiere, studentesse e anche un vecchia gloria dell’Ancona calcio, Maurizio Zandegù, 69 anni, oggi responsabile calcistico del settore giovanile. Sono questi i componenti della lista civica "Ancona Popolare – Centristi per Ancona" di Marco Gnocchini che appoggia la candidatura a sindaco della città di Ida Simonella. Trenta nomi che ieri hanno preso anche un volto nella presentazione ufficiale fatta, ad un mese esatto di distanza alla chiamata alle urne, nella sala polivalente di Pietralacroce. Una lista civica che torna a cinque anni di distanza, c’era anche alle ultime elezioni comunali, arricchita di visi nuovi, per lo più donne visto che nei trenta nomi ben venti sono per il gentil sesso e dieci sono maschi. Eccoli i nomi al completo. Oltre l’ex calciatore ci sono Tommaso Sanna, presidente del consiglio comunale, Marco Gnocchini, presidente di Estra Prometeo e insegnante di filosofia e vicepreside al liceo Rinaldini, Fiorenzo Pistelli, impiegato e presidente del comitato territoriale delle frazioni, Giacomo Agostinelli, pensionato, Laura Andreucci, consulente fiscale, Massimo Bellardinelli, impiegato ad Anconambiente, Giulia Bugari, dirigente Ancona Team Volley, Michela Cola, fisioterapista, Evelin Di Lupidio, direttrice asili nido, Emanuela Duranti, imprenditrice, Lorena Giantomaso, impiegata, Francesco Gigante, pensionato sindacalista Uil, Fatjona Gjeko, collaboratrice scolastica, Loredana Iacob, infermiera, Karafile Kajo, dirigente assicurativa, Martina Lucconi, studentessa liceo classico, Susanna Mari, presidente Junior Calcio, Paola Morbidoni, insegnante, Agnese Murer, studentessa universitaria, Sabrina Petrocchi, impiegata, Sofia Spina, casalinga, Saverio Rossini, studente liceo classico, Desia Santamarianuova, casalinga, Martina Silvano, studentessa universitaria, Silvia Squadroni, dottoressa in nutrizione, Luis Ricardo Torini Da Costa, tecnico informatico e Luisa Verdini, casalinga.

Gnocchini ha aperto l’incontro, moderato da Andrea Carloni, annunciando che "abbiamo commissionato un sondaggio e Ida è in vantaggio" poi ha fatto notare come la lista rappresenta l’anima popolare. Il capolista Sanna ha ricordato come è la seconda volta per questa lista alle comunali "rinnovata però con tante donne e giovani perché dobbiamo essere testimoni di chi verrà dopo". La candidata sindaca Simonella ha fatto notare come "questa è la lista più femminile che abbiamo" sottolineando anche l’importanza della figura dei giovani. "Mi candido per continuare un percorso – ha detto – oggi usciamo con 80 milioni di investimenti che ci siamo andati a guadagnare e che devono essere trasformati in opere. Vogliamo portare a termine il percorso intrapreso, abbiamo la possibilità di ricostruire la città". Pistelli ha osservato come la città "dieci anni fa era vuota, noi l’abbiamo riempita".

Marina Verdenelli