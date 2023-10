Ecco tutte le 18 destinazioni

Domenica primo ottobre, la data che profuma di storia per l’Ancona International Airport. Da oggi, infatti, sono complessivamente 19 le destinazioni raggiungibili dallo scalo sito a Falconara. A dire il vero, per essere precisi, sarebbero 18 i collegamenti. Ma non è mistero, lo ha lasciato intendere l’ad di Aeroitalia Gaetano Intrieri, che l’obiettivo è di attivare entro l’anno anche Amsterdam. Per certo, la stessa Aeroitalia, dalla giornata odierna ha messo a disposizione le rotte su Milano, Roma e Napoli in continuità territoriale, con prezzi calmierati per i marchigiani. Una svolta totale. Si potranno raggiungere i tre hub nazionali ed internazionali, in aereo, ogni giorno: due volte per Linate e Fiumicino, una per Capodichino. E ancora, si parte per Barcellona - metà ambitissima, prenotazioni alla mano -, Bucarest e Vienna. Riepilogando, al solito, il carnet di voli dal Sanzio: Ryanair copre Bruxelles, Cracovia, Dusseldorf, Londra Stansted e Catania. Volotea, invece, Cagliari, Catania, Olbia, Palermo e Parigi; Easyjet garantisce Londra Gatwick, Wizz Air e Albawings il diretto per Tirana. A Monaco si arriva con Lufthansa. L’Europa è qui, finalmente. A portata di volo. Con un aeroporto che decolla, anche tanti conterranei sono pronti a farlo.