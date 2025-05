Edison, verso il referendum. Un sito per le informazioni

Il "referendum" sull’ impianto di trattamento dei riufito che la Edison , tra mille proteste e dubbi vorrebbe realizzare a Jesi, entra nel vivo. E’ infatti già consultabile il sito che il Comune ha messo a disposizione dei cittadini per poter partecipare alla consultazione pubblica. Gli jesini lo potranno fare su una piattaforma ad hoc per poter dire la loro sull’impianto per il recupero e il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e per la produzione di “End of waste”.

"La consultazione – si legge nel sito – mira a coinvolgere la cittadinanza nell’esprimere la propria opinione rispetto alla realizzazione, da parte della ditta Edison Next Recology srl, di una piattaforma polifunzionale per il recupero e il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e per la produzione di “End of waste”, da ubicarsi nella zona Z.I.P.A e, precisamente, in Via dell’Industria 7.

La consultazione è uno degli strumenti che l’amministrazione Comunale offre alla città come strumento di partecipazione su un tema complesso. L’esito della consultazione sarà un dato di opinione importante all’interno del procedimento amministrativo". Possono partecipare cittadini e cittadine che hanno entrambe le seguenti caratteristiche: sono residenti a Jesi alla data del 25 maggio 2025; sono maggiorenni alla data dell’8 giugno 2025.

È possibile esprimere il proprio parere da giovedì 29 giugno alle ore 15.00 fino a domenica 8 giugno alle ore 24.00.

Si vota su questa piattaforma accendendo con SPID, CIE o CNS. È possibile votare anche in presenza presso i punti di assistenza attivati.