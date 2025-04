Elezioni, crollano le liste in campo: "solo" 13

Sono giorni davvero intensi per i vari schieramenti politici alle prese con la formazione delle liste che presenteranno per le elezioni comunali del 25 e 26 maggio. Le liste in corsa ad oggi sono 13, più o meno la metà delle 24 dell’anno scorso. La candidata del centrosinistra Michela Glorio avrà 8 liste quasi tutte già da 24 (Pd, M5s, Energia nuova, Ecologia e Futuro, Michela Glorio sindaco, Uniti per Glorio, OsiAmo e Popolari per Osimo). L’ex sindaco Francesco Pirani sarà invece sostenuto da tre liste: Pirani Sindaco dove entreranno tre suoi ex assessori, Osimo al Centro di Sandro Antonelli e Progetto Osimo di Achille Ginnetti, tutte vicine al completamento. La candidata Michela Staffolani è sostenuta da Fratelli d’Italia (che ha quasi completato i 24) e Rinasci Osimo e pare che potrebbe accodarsi una terza lista con alcuni militanti di Base Popolare, movimento che non correrà col proprio simbolo come si era proposto all’inizio, una sorta di federatore.

E’ molto probabile che le Liste civiche da sempre di Dino Latini non scenderanno in campo. Qualora la circostanza, ormai vicina alla scadenza, si verificasse, i voti andranno sparpagliandosi dato che, almeno ufficialmente, non verranno dirottati verso alcun candidato. Fuori dai giochi sembrano anche Forza Italia e Lega. La polemica da parte di Latini contro Pirani e i suoi è sempre infuocata: "Suonano sempre lo stesso spartito: piangere perché rivogliono i giocattoli (poltrone) che hanno voluto buttare via. Li distruggono, poi dicono che è colpa degli altri e ne vogliono di nuovi che magari distruggono subito un’altra volta. Non ci avete fatto giocare, non ci avete fatto giocare e non ci avete giocare. Facciamoli giocare di nuovo. Per gioco hanno sprecato tutti i risparmi di una vita in un amen e ora vogliono pure sprecare di nuovo ma per non sentirli piangere questi innocenti, aiutiamoli a giocare".

Proseguono gli incontri organizzati dalla Cna di zona Sud di Ancona con i candidati. L’altra sera è stata la volta di Staffolani: l’incontro si è aperto con un focus sul tema della sicurezza per cui la candidata ha illustrato la proposta di rafforzare il corpo di Polizia locale prevedendo l’assunzione di 12 nuovi agenti. Stasera alle 21 al centro congresso A2B di Accorroni Glorio organizza il secondo evento per la costruzione del programma partecipato dal titolo "Crescita della comunità". Pirani ha iniziato gli incontri nei quartieri, ieri ha fatto tappa alla bocciofila.

Silvia Santini