Elezioni, è una corsa a tre: Latini non c’è

Alla fine corrono in tre. Saranno due donne e un uomo a contendersi la fascia tricolore da sindaco di Osimo alle elezioni del 25 e 26 maggio, con eventuale ballottaggio l’8 e 9 giugno. Alla scadenza del tempo ieri a mezzogiorno hanno presentato le proprie liste Michela Glorio, candidata del centrosinistra (otto liste a supporto con i partiti Partito democratico e Movimento cinque stelle), Michela Staffolani per Fratelli d’Italia, Rinasci Osimo e Viva Osimo, e Francesco Pirani (Pirani sindaco, Osimo al centro e Progetto Osimo). Fino all’ultimo minuto gli osimani sono stati con il fiato sospeso per la candidatura di Dino Latini con le sue Liste civiche da sempre: cinque liste erano già pronte ma, all’ultimo, non sono state depositate, facendo sfumare quindi l’eventualità della corsa a quattro.

Un colpo di scena che cambia il quadro che si stava profilando. Latini ha deciso di non correre per quella che definiscono "una scelta politica. Un anno fa avevano detto che la vittoria era arrivata grazie a noi, adesso non vorremmo che imputassero anche la sconfitta a noi".

E veniamo ai candidati. Glorio, 42 anni, project manager-euro progettista per enti e organizzazioni, già assessore al Turismo per due mandati della giunta Pugnaloni, ripropone la propria candidatura dopo quella dell’anno scorso, quando perse al ballottaggio con l’ex sindaco Pirani apparentato con Sandro Antonelli (che divenne poi suo vice). E oggi alle 18 al bocciodromo della Sacra Famiglia presenta il suo programma. Ha già affermato che, qualora dovesse vincere, si impegnerà a tempo pieno per la città: "Ho presentato per la seconda volta, a meno di un anno di distanza, la mia candidatura a sindaco. Lo faccio con una squadra compatta, composta al 90 per cento dagli stessi che mi hanno sostenuto un anno fa, più alcune new entry che hanno abbracciato il nostro progetto per Osimo".

Staffolani è la seconda donna ad aspirare alla carica. Sarebbe la prima volta nella storia di Osimo. Ex assessore alla Viabilità della passata giunta Pirani, 47 anni, Staffolani è espressione del partito al governo nazionale. Ripartirà con gli incontri nei quartieri, dopo la sospensione per il lutto nazionale a seguito della morte del Papa: "Inizia una nuova avventura, con entusiasmo, chiarezza, serietà, voglia di fare e desiderio di presentare alla città una proposta affidabile", ha detto. Il prossimo appuntamento è per martedì alle 18.30 nella sala Mosca ex Cantinone.

Il ritorno di Pirani è stato annunciato per ultimo in ordine cronologico, assieme a diversi ex al governo con lui per cinque mesi prima delle dimissioni di dicembre, Imprenditore, 60 anni, l’ultimo sindaco della città ci riprova stavolta, appunto, senza i latiniani: "Un grazie di cuore a tutti gli amici e le amiche che hanno voluto aiutarci mettendo la loro persona in prima fila per sposare un progetto ambizioso ed innovativo con l’unico obiettivo di cambiare la nostra città. Ci riusciremo", ha affermato ieri mattina alla consegna delle liste al segretario comunale. Diverse le forze che mancano all’appello: da Base Popolare alla Lega e Forza Italia, ai cui militanti è stata data libertà di scelta su chi appoggiare.

Silvia Santini