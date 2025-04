Enrico Ruggeri in concerto per gli 80 anni della Cna. C’è anche Roberta Giallo

Un viaggio tra memoria, musica e impegno sociale per celebrare 80 anni di storia e guardare al futuro. Cna Ancona festeggia un importante anniversario con l’evento "E se... persone, storie, canzoni", in programma mercoledì 28 maggio (ore 21) al Teatro delle Muse. Sul palco salirà Enrico Ruggeri, protagonista da oltre quarant’anni della scena musicale italiana. Ad aprire la serata sarà la raffinata cantautrice senigalliese Roberta Giallo, artista dalla forte identità espressiva. La conduzione è affidata al giornalista e volto televisivo Paolo Notari. Ruggeri arriverà in esclusiva per le Marche con il suo tour "La Caverna di Platone", titolo che riprende quello dell’ultimo album di inediti uscito il 17 gennaio. Il disco segna un altro capitolo significativo nella carriera del cantautore milanese, da sempre apprezzato per la sua capacità di unire testi profondi e sonorità ricercate. Il riferimento al celebre mito filosofico platonico introduce un’opera densa di riflessioni culturali e sociali, dove Ruggeri affronta temi attuali con la consueta intensità poetica e uno stile in continua evoluzione.

La presenza di Ruggeri offre così al pubblico un’occasione unica per assistere dal vivo all’esibizione di una delle voci più autorevoli e intellettualmente stimolanti del panorama musicale italian. Il ricavato della serata sarà devoluto a organizzazioni che si occupano di sostenere persone in cerca di riscatto e di una seconda opportunità. Biglietti a 8 euro acquistabili su www.vivaticket.com o al botteghino delle Muse. Info marketing@an.cna.it.