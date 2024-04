Enrico Vergoni, libro sui 40enni di oggi adolescenti negli anni 90

In tanti lo conoscono come poeta, per i suoi libri e per i versi che pubblica sui social, dove è popolarissimo. Ma ora Enrico Vergoni ha deciso di pubblicare un romanzo (‘Molti me lo chiedevano’, confessa), ‘Non è un selfie. I quarantenni di oggi, adolescenti negli anni ‘90’ (Robin edizioni). Un successo immediato. Sarà che è difficile non identificarsi in quello che il protagonista narrante (lo stesso Vergoni) racconta. Chi è stato giovane nell’ultimo decennio del ‘900 non faticherà a divertirsi, a commuoversi, a ricordare un’epoca che sembra vicina nel tempo, ma che i cambiamenti avvenuti nella società dell’ultimo ventennio hanno reso ‘antichi’. Da qui nasce quel confronto tra ieri e oggi che dà modo a Vergoni di esprimere pensieri ed emozioni, di lanciare strali contro un mondo che non gli piace, quello che ci rende schiavi della tecnologia, che ci ‘normalizza’ costringendoci a una vita non autentica, che tarpa le ali alle nostre anime. Lo sguardo all’indietro dell’autore non è solo nostalgia per un tempo più felice, è anche una rivendicazione identitaria, è la voglia di non dimenticare quel ragazzo che grazie all’amore, agli amici, alla musica scopriva la vita. Quel ragazzo non morirà mai, suggerisce Vergoni. Anzi, forse è proprio lui ad aiutarci a vivere, ad andare avanti, a dirci che i sogni di un tempo potrebbero ancora diventare realtà.

r. m.