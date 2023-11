Eppure i cittadini fanno ancora fatica a fidarsi

Da un monitoraggio effettuato da VivaServizi, a novembre dell’anno scorso effettuato attraverso un sondaggio rivolto agli utenti del servizio idrico nei 43 Comuni serviti dalla partecipata, per l’8,1% del campione la qualità dell’acqua (quindi sapore, odore, colore e limpidezza) è insufficiente (punteggio inferiore al 6). Per il 26,4% degli utenti la qualità ha un valore di 7, per il 25,9 di 8, per il 21 di 9 mentre il massimo dei voti viene attribuito dal 6,4% degli intervistati. Alla domanda: ‘Utilizza l’acqua del rubinetto per bere?’ un 39,2 sostiene di berla sempre, un 21,7 a volte, ma c’è ancora una percentuale piuttosto alta, pari al 27,5% che sostiene di non berla mai e quasi mai l’11,6. Dunque complessivamente il 39,1. Risultano insoddisfatti dell’acqua da bere solo lo 0,9% degli intervistati. Per il 34,3% il livello è pari a 7, ci sono 26 persone su 100 che danno un 8 e 24 persone su 100 il 9. Il 3,9% da’ un valore massimo cioè 10.

Ma perché non si beve mai o quasi mai l’acqua del rubinetto? La fetta più grande del campione, il 43,5% sostiene di bere soltanto acqua minerale, il 19,4 che non si fida della qualità dell’acqua del rubinetto, mentre per il 12,6% l’acqua è calcarea o piena di sassolini e sabbiolina. Per il 6,1 l’acqua ha un cattivo sapore, per il 2,9 un cattivo odore e per l’8,7% l’acqua non è limpida.

Alla domanda ‘Perché beve prevalentemente acqua minerale?’. La fetta più grande cioè il 21% sostiene di non fidarsi dell’acqua del rubinetto, il 18,5% che sia più buona, il 4,5 che l’acqua del rubinetto ha un cattivo odore o sapore. Ma il 1,5 lo fa per abitudine. Tra i fruitori il 98,7% risultano soddisfatti.