Estate a tutta comicità con Cevoli e Pizzocchi, fuoriclasse del cabaret

L’estate aguglianese si accende di comicità. Domani sera alle 21.30 il palco del Teatro all’aperto del Parco delle Querce ospiterà due fuoriclasse del cabaret italiano: Paolo Cevoli e Duilio Pizzocchi, per una serata tutta da ridere. Il pubblico di Agugliano avrà l’occasione di assistere a un duetto comico d’eccezione, dove battute, sketch e personaggi irresistibili si alterneranno a ritmo serrato. Cevoli, volto storico di "Zelig", con il suo stile travolgente e le caricature dell’imprenditore romagnolo, e Pizzocchi, con la sua comicità surreale e teatrale, porteranno sul palco uno show esilarante, capace di conquistare ogni fascia d’età. E’ il primo degli spettacoli del fitto calendario dell’estate di Agugliano. L’organizzazione è targata Comune, Amat e associazione La Guglia. Biglietto intero 15 euro, ridotto 12 (under 25 e soci La Guglia), super ridotto 5 (under 14) in vendita online su Vivaticket.com o nei punti vendita autorizzati.