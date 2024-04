Eventi, il Comune cerca aiuto dagli sponsor. Intanto all’Rds Summer Tour ci sarà un po’ di Sanremo

Ci sarà sicuramente un po’ di Sanremo all’Rds Summer Tour che farà tappa a Senigallia a fine giugno. Un calendario ricco di appuntamenti, tutti in programma per la stagione estiva, che sarà presentato a breve. L’Amministrazione ha già calato i primi assi: dai Simple Minds, ai Pooh, passando per il 30esimo raduno dell’Harley Davidson e gli ormai consolidati 105 XMasters e Summer Jamboree. L’obiettivo è quello di fissare un’iniziativa per ogni singola serata, in modo da poter dare al turista numerosi attrazioni che saranno rivolte a persone di tutte le età e spazieranno tra musica, sport e arte: sono già numerose le mostre in programma. Ma si guarda anche al futuro: nei giorni scorsi è stato pubblicato il bando con cui privati, imprese, associazioni ed enti vari, possono farsi avanti per sponsorizzare le varie iniziative che l’Amministrazione Comunale intende promuovere durante l’anno. "Al fine di offrire i migliori servizi alla cittadinanza, il Comune di Senigallia ha attivato una procedura ad evidenza pubblica per la ricerca di soggetti esterni all’Amministrazione comunale, pubblici o privati, anche in forma associata, che intendano proporsi come sponsor per la copertura di parte dei costi di realizzazione delle iniziative (eventi e manifestazioni) programmate nell’anno 2024".