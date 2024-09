Ex asilo, summit all’Erap per realizzare 12 case

A lavoro per riconvertire l’ex asilo nido di via Don Riganelli danneggiato dal sisma e realizzarvi 12 alloggi: summit all’Erap di Ancona, tra il presidente regionale Saturnino Di Ruscio, il direttore dell’Usr Marco Trovarelli e il senatore Guido Castelli, commissario alla ricostruzione. Alla presenza anche dei tecnici si è approfondita la questione che riguarda il vecchio edificio scolastico danneggiato dal sisma per realizzarvi 12 alloggi e per il quale occorrono degli approfondimenti tecnici riguardo alle condizioni dello stabile. "Erap - ha detto il presidente Di Ruscio –è un ente della Regione Marche al servizio della comunità e dei Comuni e recepire le istanze del territorio per noi è un dovere primario. Gli uffici studieranno gli aspetti legali ed economici per giungere celermente a completare gli interventi. Con il senatore Castelli alla guida della struttura commissariale – ha concluso - c’è stata una netta accelerazione del percorso di ricostruzione e la collaborazione è costante e proficua". Per il commissario Castelli: "Riedificare e riparare l’edilizia abitativa pubblica lesionata dal sisma è un elemento essenziale nella strategia di rinascita e rilancio dell’Appennino marchigiano".