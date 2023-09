Ex Giuseppine, via libera della giunta al piano di recupero: alcune modifiche

Piano di recupero del complesso ex Giuseppine e ripercussioni sulla vicina chiesa di San Nicolò, ok dalle giunta Fiordelmondo alla variante. Respinto le osservazioni dell’ex sindaco Fava e dell’ingegner Belcecchi per una maggiore visuale delle absidi da liberare. La giunta ha accolto quelle del progettista architetto Cardinali che chiedeva delle sedute per una maggiore fruibilità della corte, punto di osservazione dell’abside di San Nicolò.