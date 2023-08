"Fate subito luce a Osimo: polemica con la Soprintendenza"

In tanti hanno notato che la facciata del municipio osimano manca di alcune migliorie. "Sicuramente belle e piacevoli le serate programmate dal comune in agosto. Stonano però le finestre del palazzo comunale per più della metà con luci fulminate. Non certo un bel biglietto da visita per i turisti. Forse sarebbe stato meglio tenerle tutte spente, si sarebbe fatta più bella figura", lamentano alcuni. Dopo poche ore si è fatta luce: "Luce nuova che illumina il nostro bellissimo e storico palazzo comunale. Grazie alla OsimoServizi che nella giornata di ieri ha cambiato tutte le luci che ogni tanto si spengono e vengono rinnovate – ha detto il sindaco Simone Pugnaloni, - Il rinnovamento degli infissi poi era il primo investimento che volevo fare. Per cambiarli serve il parere della Soprintendenza che al Comune disse di utilizzare lo stesso materiale e lo stesso colore dell’infisso di oggi". Ma è impossibile, non è una scusa ma a volte le prescrizioni invitano a non fare. Sono dispiaciuto di non poter realizzare questo intervento così tanto voluto dai cittadini e in primisda me. I soldi a bilancio ci sono dal primo anno di mandato".