FdI, strappati i manifesti. E compare una scritta

L’ennesimo manifesto strappato e al suo posto un bigliettino con la scritta "Per Lepa Radic", la combattente, partigiana, antifascista di origine serbo bosniaca giustiziata pubblicamente a soli 17 anni. È accaduto alla bacheca di ’Fratelli d’Italia’, sotto l’Arco del Magistrato. Il coordinatore di Fratelli d’Italia, Milva Magnani, ha presentato denuncia e l’autore avrebbe le ore contate. Ha inoltre scritto una lettera al presidente del Consiglio, Luca Polita, per chiedere "la tutela del diritto di affissione nella bacheca comunale. I manifesti di Fratelli d’Italia non riescono a sopravvivere più di un giorno: vengono puntualmente strappati. Chiedo di provvedere o installando una telecamera che già è esistente ma andrebbe riposizionata così da tenere sotto controllo la bacheca, oppure provvedendo con uno sportello in plexiglass trasparente o vetro. Ringrazio le forze dell’ordine che hanno subito avviato le indagini – dice Magnani – e ho avuto rassicurazioni dal presidente Polita che sarà installato del plexiglass per evitare la rottura dei manifesti".