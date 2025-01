Fermana in difficoltà. Ma in trasferta c’è

La squadra riprenderà gli allenamenti domani mattina al Dorico alle 10, dopo due giorni di sosta. Nel pomeriggio replica al Del Conero. Il programma della settimana prevede allenamento giovedì mattina al Dorico, sempre alle 10, quindi venerdì e sabato mattina alla stessa ora al Del Conero. Domenica per la seconda di ritorno i dorici ospiteranno al Del Conero la Fermana che nel turno scorso ha perso in casa il derby con la Recanatese e che è penultima in classifica. Al Del Conero finora l’Ancona ha raccolto 17 punti su 32, perdendo di misura due partite, quella contro il Chieti e quella contro la Civitanovese. Fuori casa la Fermana ha vinto finora a Recanati, ad Ascoli e ad Avezzano e, sempre in trasferta, ha conquistato 10 dei suoi attuali 14 punti. Intanto ieri la Fermana ha comunicato di aver risolto il contratto con l’attaccante Lomangino, che era in prestito dall’Albinoleffe.