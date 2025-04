FermignanOpen: record di partecipazione con 217 atleti, trionfano Sara Aber e Nicola Filippi

Un successo senza precedenti quello del FermignanOpen, che ha visto la partecipazione di ben 217 atleti, confermandosi come uno degli appuntamenti tennistici più attesi del panorama regionale. Il torneo ha registrato 189 partecipanti nel tabellone maschile e 28 in quello femminile, numeri che hanno superato ogni aspettativa degli organizzatori. La manifestazione ha accolto 93 atleti di 4ª categoria, 60 di 3ª e ben 64 di 2ª categoria, cifre che, come sottolineato dagli stessi organizzatori, rappresenterebbero singolarmente dei tornei a sé stanti. Un risultato che riempie d’orgoglio il circolo ospitante.

Nel tabellone finale femminile si è imposta Sara Aber (2.5) del CT Bologna, che ha avuto la meglio su Anna Pierini (2.6) del CT Baratoff di Pesaro con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3, al termine di un match combattuto e ricco di colpi di scena. Da segnalare che la sezione intermedia di 3ª categoria femminile non ha registrato adesioni. Nel maschile, invece, trionfo per Nicola Filippi (2.4) del Forus Tennis, che si è aggiudicato la finale contro Federico Ulisse Guarducci del TC Bisenzio con il punteggio di 6-4, 7-5.

Per quanto riguarda le sezioni intermedie, nella categoria 4.NC vittoria per Luigi Regini del Green Tennis Lucrezia, che ha superato Massimo Ovarelli dell’AT Piansevero con un netto 6-1, 6-2. Nella 4ª categoria maschile, Niccolò Ferrari (4.1) del CT Urbania ha avuto la meglio su Marco Tittarelli (4.1) del Green Tennis Lucrezia con il punteggio di 6-2, 6-2. Infine, nella 3ª categoria, Federico Strocchi (3.1) del TC Riccione ha sconfitto Alessandro Cambrini (3.1) del CT Baratoff pesarese in una combattuta finale terminata 1-6, 7-5, 10-3.