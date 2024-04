Finanziamenti Ue per la linea Adriatica Il Parlamento europeo ha approvato le linee guida aggiornate per lo sviluppo della Rete transeuropea dei trasporti (Ten-T), includendo progetti come la ferrovia Baltica e il tunnel del Brennero. L'Italia potrebbe beneficiare di finanziamenti per progetti come il ponte sullo Stretto di Messina e tratte ferroviarie ad alta velocità. I principali progetti dovranno essere completati entro il 2030 per garantire la rete globale entro il 2050.