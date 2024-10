"FishMarke(t)", tradizione ittica protagonista

Al via fino a domani FishMarke(t), l’evento che combina passato e presente della tradizione ittica marchigiana e lo fa sulla base di valori moderni e sostenibili che rispettano e valorizzano la tradizione della terra, del mare e della gente. Un modo per vivere il territorio attraverso gli chef locali, con le ricette rivisitate, ma anche con nuove proposte per poter gustare piatti a base di pescato locale. Fishmarke(t) sarà l’occasione per respirare il mare dal piazzale della darsena Bixio, dove saranno allestiti gli stand che andranno ad implementare la ‘Casa del Mare’, ci sarà anche la possibilità di intrattenere i bambini nei laboratori, un modo giocoso per tramandare le ricette di una volta, ma anche per far conoscere le prelibatezze del pescato locale. Non solo cibo, ma anche vino, una vetrina che presenterà le eccellenze del territorio in una cornice unica come quella di piazzale Fernando Rosi, lo stesso che ogni mattina diventa location del mercato del pesce. Un modo per rilanciare la città, attraverso le sue risorse naturali. Un evento che dà il via ad un programma di destagionalizzazione importante avviato dall’Amministrazione comunale che abbraccia anche location stagionali come il porto della Rovere che già lo scorso anno era stato valorizzato con le luminarie natalizie allestite in piazzale Rosi.