Foschi non si tocca (almeno per ora) a Lecco: il destino in bilico

Luciano Foschi incassa la fiducia della società ma se il Lecco perderà anche a Cosenza, allora lo scenario potrebbe repentinamente cambiare. I blucelesti anche a Cittadella, così come nelle altre gare di campionato eccezion fatta per la prova casalinga contro la FeralpiSalò, hanno messo in mostra un buon calcio ottenendo molto meno di quanto meritato. E questo è un punto a favore di mister Foschi ma c’è la sensazione che se il Lecco non ritornerà sabato dal Marulla con un risultato positivo la sorte di mister Foschi potrebbe essere segnata. Lo score del Lecco, pur tenendo conto delle 3 partite da recuperare, recita: ultimo posto, con 4 sconfitte e un pareggio.

Il programma (nona giornata) Brescia-FeralpiSalò, Cosenza-Lecco, Modena-Palermo, Reggiana-Bari,

Sudtirol-Catanzaro, Ascoli-Sampdoria, Cittadella-Ternana,

Venezia-Parma,

Como-Cremonese,

Spezia-Pisa.

Classifica Parma 20, Palermo 16, Venezia, Catanzaro 15, Como 14, Modena, Cittadella 12, Cosenza 11, Sudtirol, Cremonese 10, Brescia, Bari 9, Pisa, Ascoli 8, Reggiana 7, Ternana, Spezia 5, FeralpiSalò 4, Sampdoria 3, Lecco 1.

Fulvio D’Eri