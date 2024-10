Frontale tra due auto a Moie. Paura per un bimbo di sei mesi

Frontale tra due automobili: ferita una famiglia, paura per un bimbo di sei mesi e il fratellino più grande. Lo scontro è avvento ieri mattina poco dopo e 12,15 a Moie in via Risorgimento davanti al negozio Dottori Moda. A scontrarsi una Opel Corsa e Una Fiat Punto. Su quest’ultima viaggiava, in direzione Ancona, la famiglia di origini straniere e composta da quattro persone tra cui due bambini, mentre nella Opel che procedeva in direzione Fabriano viaggiava la sola conducente, una donna del posto. Secondo una prima ricostruzione in mano alla polizia locale di Maiolati Spontini, le due vetture si sarebbero scontrate frontalmente, per una mancata precedenza. I tre feriti, tra cui due minorenni sono stati trasportati in ambulanza con un codice di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani. Le loro condizioni non sarebbero comunque particolarmente gravi. Le auto sono state seriamente danneggiate. Inevitabili i disagi alla circolazione in quel tratto particolarmente trafficato.

Sa.fe.