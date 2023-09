Fuochi d’artificio: grande show In migliaia invadono il porto

Una chiusura in bellezza. La Festa del Mare della nuova giunta comunale guidata da Daniele Silvetti segna un record di presenze: oltre 20mila persone in due giorni di kermesse dove la città si è riscoperta attrattiva quando c’è il contenitore giusto a portare gente.

A segnare il traguardo con il botto, è il caso di dirlo, sono stati proprio i fuochi d’artificio al molo Rizzo e che ieri sera hanno riempito il porto con un fiume di gente, tutta con gli occhi all’insù a godersi lo spettacolo realizzato dalla ditta "Fonti Pirotecnica" campioni mondiali di fuochi d’artificio. Un effetto di luci e spari emozionante, mai così vicino alla città e alla portata di tutti durato 15 minuti al termine dei quali la gente ha applaudito contenta.

Il cambio di location, non più al largo della lanterna rossa, passa il turno della novità di una festa tanto cara agli anconetani e celebrata come saluto all’estate che se ne va anche se le temperature ancora molto miti fanno ben sperare per tutto il mese di settembre.

"Ancona ha grandi potenzialità – ha commentato il sindaco Daniele Silvetti – lo hanno dimostrato questi due giorni. Avevamo forti aspettative che sono state anche superate. Solo sabato abbiano oltrepassato le 10mila presenze. Stesso target il prossimo anno? Credo che bisogna sempre rinnovarsi".

Insomma si pensa già a qualche altra novità per la Festa del Mare 2024. Intanto la scelta del palco per il concerto al Passetto non solo ha fatto contento il pubblico, arrivato pure da fuori città, ha colpito la stessa band dei Tiromancino che sui propri canali social ha fatto girare il nome di Ancona con parole positive. "Ieri, al Passetto di Ancona, è successo qualcosa di davvero magico – ha scritto Federico Zampaglione, la voce della band, postando le foto del concerto – in una location spettacolare. L’intera città è arrivata sotto il palco e sono state due ore indimenticabili. A tratti ho persino faticato a sentire la mia stessa voce per quanto forti erano i cori. La Festa del mare, evento storico per la città di Ancona, ci ha accolto in un abbraccio immenso ed infinito".

Nelle loro storie su Instagram il gruppo ha ringraziato Ancona osservando come "abbiamo cercato di lasciarvi un’emozione". Anche le attività commerciali hanno risposto positivamente alla festa tenendo i negozi aperti e studiando menù a tema da offrire ai clienti. Il mercato delle erbe si è ripopolato con le degustazioni organizzate dalla Cna con specialità gastronomiche degli operatori in loco.

Alle 21.30 un tuffo nella storia con il palio delle batane in notturna per questa edizione. Antiche barchette da mare, tipiche della zona, si sono sfidate in acqua poco prima dello spettacolo pirotecnico. Un palio che si è svolto tra i rappresentanti di quattro marinerie del Conero: Ancona, Portonovo, Sirolo e Numana. Una ricorrenza che è di casa durante la festa del mosciolo, che si fa ad inizio estate, e riproposta anche alla Festa del Mare, per saldare ancora di più il legame della città con il suo mare. A vincere il palio è stata la batana di Portonovo, con a bordo Franco ed Edoardo Rubini, papà e figlio.

Marina Verdenelli