"Future Campus", al via con una grande festa

Una mattinata di festa allo stadio Mirco Aghetoni di Fabriano per la giornata inaugurale di Future Campus Fabriano, il progetto ideato da Federica Capriotti, comitato territoriale Fabrianese di Confindustria Ancona, giunto ormai al suo terzo anno di vita. Un progetto che fin da subito ha trovato il supporto della Fondazione Merloni a cui quest’anno si sono aggiunti anche il contributo della Camera di Commercio delle Marche e della Caritas Diocesana. Erano oltre 100 i ragazzi presenti che quest’anno saranno divisi in tre classi: i beginner, che iniziano la loro esperienza, i master che lo scorso anno hanno frequentato la prima classe e gli advanced che lo scorso anno hanno frequentato la master. "E’ sempre una bellissima emozione stare con i ragazzi - ha detto Federica Capriotti – e toccare con mano il loro entusiasmo, la loro voglia di mettersi in gioco. Questo progetto è nato per loro, per aiutarli a scoprire il loro territorio, a far loro conoscere le aziende, ad accompagnarli nella scoperta dei loro talenti". Francesco Merloni, con la sua inesauribile vitalità ha sottolineato come i giovani siano "una risorsa preziosa per il futuro di questo territorio".