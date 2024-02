Arriva il G7 sanità, la road map dei lavori. In 90 giorni Ancona cambia volto

Ancona, 20 febbraio 2024 – G7 Sanità: i novanta giorni per cambiare volto alle strade, alle rotatorie e al decoro della città in vista dell’arrivo ad Ancona delle delegazioni internazionali. Mancano esattamente otto mesi all’appuntamento tematico legato al tema della salute, che il governo ha affidato al capoluogo dorico. Governo che ad Ancona ha anche trasferito due milioni di euro per rifarsi il look: 1,8 milioni di euro (1,4 milioni per i lavori, 360mila di Iva) saranno destinati, appunto, al restyling delle strade. I lavori per i nuovi asfalti interesseranno le aree di pertinenza della kermesse internazionale, compresi i siti dove le delegazioni soggiorneranno. Saranno settimane di fuoco per i preparativi e gli affidamenti dei lavori, tutti con Accordi Quadro per snellire dunque le procedure. I cantieri, stando a un road map ben precisa che non potrà permettersi dei passi falsi, partiranno il primo aprile, per essere definitivamente consegnati il primo luglio.

La centralissima piazza della Repubblica, davanti al teatro delle Muse: restyling da 25mila euro

Quattro i lotti di intervento fissati. Ma andiamo con ordine. Il primo costerà esattamente un terzo della somma investita per le manutenzioni stradali, 607mila euro: 320mila serviranno per la riasfaltatura e per la nuova viabilità di via Marconi, si parte il primo aprile e la consegna è fissata per il primo giugno. Ci sono poi 262mila euro per la bonifica e la riasfaltatura delle rotatorie da piazza Rosselli (la stazione ferroviaria) fino all’imbocco della galleria San Martino, compresa quella di piazzale Italia; via ai lavori il 2 maggio e consegna il 15 giugno. Infine, il terzo intervento del primo lotto: la manutenzione della corsia degli autobus da piazza Rosselli a piazzale della Libertà, con la stessa scadenza dell’intervento precedente. Col secondo lotto (complessivamente 337mila euro) si resta nella stessa zona, a parte la manutenzione straordinaria della parte alta di via Conca (Torrette, nei pressi dell’ospedale): il via ai lavori avverrà il 21 maggio e la consegna è prevista per il 10 giugno. Costo: 150mila euro. Per il resto abbiamo il lungomare della città, da via XXIX Settembre al lungomare Vanvitelli: appena 14mila euro la manutenzione di via Rupi, 130mila per una parte di via XXIX Settembre e la stessa operazione per 43mila euro su lungomare Vanvitelli; si inizia il primo aprile per via XXIX Settembre, con scadenza il 24 aprile e il 2 maggio, e invece sul Vanvitelli si lavorerà nelle prime tre settimane di maggio. E siamo al terzo lotto (331mila euro): qui l’intervento riguarda la località balneare di Portonovo che con i suoi alberghi ospiterà gran parte delle delegazioni straniere. In questo caso si procederà a sistemare il parcheggio grande di Portonovo con materiale ecocompatibile per 72mila euro (dal primo al 21 aprile), altri 17mila euro serviranno per gli stalli del parcheggio (identica scadenza dei lavori) e la sistemazione del parcheggio lato Molo (22 aprile-2 maggio) e infine la messa in sicurezza della strada di Portonovo per 225mila euro, dal 5 al 30 maggio, prima che inizi la stagione balneare. Infine, il quarto e ultimo lotto: 110mila euro per la manutenzione e la riqualificazione del ponte sud della Mole, 30mila per quello nord (lavori dal primo aprile fino al primo luglio) e 25mila euro per la riqualificazione di piazza della Repubblica.