"Ghost Track (Mixtape)", al Loop arriva un evento teatral-musicale

Un originale evento teatral-musicale al Loop Live Club di Osimo, dove stasera (ore 21.30) la rassegna ‘ALTRØSCENE’, nata dalla collaborazione fra Anomolo APS/Loop, Collettivo ØNAR, Malte e Amat e firmato da Giacomo Lilliù, propone ‘Ghost Track (Mixtape)’ di Daniele Turconi e Gianluca Agostini. Il lavoro è proposto nella versione in forma di studio, una performance dal vivo in cui tre racconti si mischiano ad atmosfere dance, electro, noise e hardcore, in uno show in cui la forma classica del racconto breve incontra le dimensioni musicali e performative delle discoteche e della club culture.

La scommessa è sperimentare una pista da ballo in cui i racconti si susseguono uno dopo l’altro, le storie prendono forma attraverso la musica, scavate nella voce e nel corpo del narratore, alla ricerca di una nuova forma di racconto che possa dialogare sempre più direttamente con lo spettatore attraverso parola, spazio, corpo e musica. Rendendo sempre più sottile il limite tra spettacolo e concerto, il lavoro vuole proporre un modo nuovo di raccontare e di raccontarsi, al di fuori degli schemi e della retorica sia musicale sia, soprattutto, teatrale. ‘Ghost Track’ è un’eco da una dimensione immaginaria e parallela, la provincia. Quel fuori inde?nito che comprende tutto quello che non sta in una grande città. Tre racconti, tre personaggi e una voce sola. Tre storie inventate, tre apparizioni di tre fantasmi di un passato senza tempo, persi tra un mondo e l’altro. La ricerca si concentra da una parte sulla costruzione di un linguaggio che tenga conto della parola e della musica, dall’altra sulla costruzione di una dimensione estetica adeguata e corrispondente alla dimensione musicale, del concerto, della pista da ballo. Turconi si muove tra teatro, danza e performance. Agostini, compositore, ingegnere del suono e sound designer, si occupa di drammaturgie sonore per il teatro, istallazioni audio e interattive.