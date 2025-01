Giacchetti e Andreoni. Scambio di accuse

E’ scontro tra il capogruppo del Pd Paola Andreoni e la presidente dell’istituto Campana d’istruzione permanente sulla gestione dell’ente stesso. "Nel 2022 l’Istituto Campana ha addirittura beneficiato di un contributo di 350mila euro, elargito dal Ministero dell’Istruzione, per sviluppare la funzione di educazione, formazione e cultura. Sarebbe interessante sapere, nel dettaglio, come il Campana ha impiegato tale considerevole contributo", ha detto Andreoni tra le varie cose.

"Respingo al mittente le accuse della cittadina Andreoni ex vice sindaco. Nessuna reazione stizzita nè tanto meno imbarazzo, considerando anche che ogni 15 giorni l’Istituto Campana pubblica (Campana news) da più di tre anni tutte le attività programmate – dice Giacchetti -. Il recente interesse dell’ex vicesindaco, ripeto mai interessatasi al Campana quando era amministratrice sembra essere alquanto capzioso. L’Istituto Campana renderà pubblico, come i bilanci, l’utilizzo del contributo, come ha sempre fatto, ma non perché viene posto il quesito su stampa o tramite social dalla cittadina Andreoni ma per la solita trasparenza con cui l’Istituto ha sempre agito. Ancora una volta molto imprecisa Andreoni a proposito della Borsa per il dottorato di Ricerca mai attivato prima".